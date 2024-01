Sánchez tendrá que darles las llaves que piden

no llegará a tanto, dicen los suyos. Los socialistas que también padecieron y sufrieron con aquel conflicto armado de ETA en plena democracia, que tanto daño causó a familias inocentes y que todavía a día de hoy no vieron que se hiciera justicia y mucho menos que se indemnizara convenientemente. En la capital bilbaína, amenazando al PNV, HB Bildu mostró músculo y lo hizo solicitando claramente “las llaves para la resolución del conflicto”, decía la pancarta. Lo que viene a ser la liberación de los presos de la banda terrorista. Pero no solamente es eso, HB llamó a Junts, ERC y BNG para hacer que los condenados por matar a inocentes sea una cuestión de Estado y entre todos presionar al PSOE para que acabe dándoles la llaves de las cárceles y liberar a los condenados por terrorismo. Después del experimento de Junts en el Congreso y que también le salió, ahora creen que Sánchez puede estar en sus manos a la hora de gobernar y conseguir un nuevo objetivo. Todo es corrosivo.