San Francisco, primera herencia

Está claro que en un mandato no se pueden iniciar y cerrar todos los proyectos que un gobierno tiene previstos. El ejecutivo sabía cuando inició las obras de la calle de la Iglesia que no las concluiría, y el “proyecto estrella” será continuado en el próximo mandato, por este u otro gobierno, para ponerle el broche final. Otras iniciativas se han quedado solo en proyecto y dependerá de quien gobierne si se plasmarán o no en obras. Pero después están “herencias” como la de San Francisco. Lo previsto, ante los restos arqueológicos, no se hará como se esperaba, y la solución va a tener que decidirse después de mayo.