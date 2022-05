Rueda tenía razón: Sanxenxo está en el foco mediático

El flamante presidente de la Xunta comentó, tras ser interpelado por el regreso del rey emérito a España, que serviría para poner a Sanxenxo en el mapa. Esta contestación generó un aluvión de críticas que todavía persisten, pero la realidad es que en el fondo Alfonso Rueda tenía razón. No se recuerda una campaña promocional de Sanxenxo tan continuada en el tiempo a nivel nacional e internacional a través del seguimiento masivo que están haciendo los medios de comunicación de todo el mundo de cada paso que da don Juan Carlos I en la villa turística por excelencia de las Rías Baixas. Desde que se conoció su intención de regresar a España la demanda hotelera fue en aumento hasta el punto de que no se recuerda un mes de mayo tan productivo en décadas. Por tanto, puede que el rey emérito no haya puesto a Sanxenxo en el mapa porque ya se trata de un municipio conocido, pero sí que lo situó en el foco de la proyección y eso tiene un valor que se podrá comprobar este verano, que se presume magnífico.