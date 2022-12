La rifa de los más machos del lugar

Preciosa historia la de la presunta rifa de los servicios de una prostituta entre los militares de un cuartel de Barcelona. Si es que a poco que nos esforcemos podemos imaginarnos incluso la escena, con ese sargento y ese cabo, supuestos promotores de la idea, perpetuando la imagen de macho español, de los de tres botones de la camisa abiertos, puro humeante colgando del labio y copa de espirituoso en la mano. Esos que se resisten a desaparecer y a menudo permanecen agazapados hasta que encuentran una ocasión propicia para mostrarse en todo su esplendor. Como por ejemplo, un grupo de WhatsApp en el que se consideran arropados por una recua de otros casi tan machos como ellos. Pero se ve que a los de esta especie, que entre sus características cuentan también con la creencia de ser líderes natos, el ego les nubla la visión y les dificulta los cálculos; de ahí que no se les ocurriese que en el grupo también había hombres de los que no necesitan vejaciones para divertirse. Si es que este país ya no tiene tradiciones...