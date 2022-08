Ricitos de oro y los hombres malos

Ahora don Donald -el expresidente, no el pato- va de víctima de la película y dice que la investigación del FBI y el “allanamiento” -como dice él- de su humilde morada no es sino un ataque deliberado del Partido Demócrata contra su persona humana para que no pueda presentarse a las próximas elecciones -con lo cual seguro que se auto indulta de todas sus falcatruadas-. Que don Donald diga esto es normal, se está defendiendo el pobrecillo, pero que haya quien comulgue con sus ruedas de molino ya es de traca. Pero ¿es que puede haber más de una persona en el mundo tan descerebrada como él? Pues sí, y muchas, por lo que parece. Nosotros vamos a empezar a poner velas a todos los santos, porque mucho nos tememos que el hombre de los cabellos de oro acabe dirigiendo EEUU una vez más y, con ello, haciendo temblar al resto del mundo con sus ocurrencias. Bueno, a todos menos a don Vladimiro, que a ese no le hace temblar ni el vodka peleón.