Rey Varela superstar

POR haches o por bes —nada que ver con HB— la ola que ha cogido el PP en las locales, y que posiblemente rompa con Feijóo surfeando en La Moncloa, no le ha bastado al partido para hacerse con ninguna gran ciudad en Galicia salvo Ferrol. Solo Rey Varela ha logrado el vuelco total. Era, por tanto, previsible y natural que la investidura de José Manuel se convirtiese en la gran cita. Vino Rueda, vino Calvo, vino Fabiola, vino Tellado, vino Martina, vino Barea; y Feijóo, que no vino, envió flores y una tarjeta. Pero “ReyVa” tiene la suficiente experiencia para mantener los pies en el suelo. Ayer, domingo, no descansó.