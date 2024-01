Renovable, sí, pero mejor conectada

Este fin de semana que acaba de rematar, les contábamos que hasta cinco empresas, alguna de ellas allende nuestras fronteras, habían mostrado interés en la futura concesión del bus urbano coruñés, que se debería renovar este año. El secretismo rodea a unos pliegos que, hasta el momento, no están muy avanzados. No obstante, se pueden hacer ciertas cábalas de qué aspectos tendrá que abordar la nueva concesión. Uno de ellos será la renovación de la flota de autobuses por unidades menos contaminantes, como las eléctricas, que por las pruebas piloto parecen más que competentes para desarrollar el servicio. Este aspecto, además de necesario, es muy importante. Pero no se nos vaya a ir la mirada y olvidemos que lo verdaderamente necesario es que esta nueva concesión comprenda las necesidades de la Coruña actual y mire por su futuro. Es decir, que se realice la necesaria remodelación del mapa de líneas para que ese incremento de pasajeros sea aún más, dando servicio a todas esas esquinas más alejadas de la urbe.