Las redes juegan malas pasadas a los políticos

los expertos y asesores de comunicación están pasando un mal momento porque no saben cómo afrontar los nuevos retos que se presentan en las redes sociales. Tanto es así que hay políticos y personajes públicos que han optado por no tener un perfil público en las redes, pero claro, también es cierto que pierden presencia y necesitan tener un canal para dar sus mensajes o contenidos. En el plano político, dicen los expertos, que la cosa se pone fea. Porque los usuarios utilizan estos foros virtuales, no solamente para criticar, también para lanzar amenazas. Es que todo se desmadró en este mundo, incluso hay ‘granjas’ que generan perfiles falsos para desacreditar y lanzar noticias falsas sobre personajes públicos. También hay políticos que ‘pican’ y ‘chatean’ con máquinas automáticas. En fin, la cuestión es quién le pone el cascabel al gato, porque los perfiles anónimos cada vez imperan más en las redes y sirven para lanzar ataques y amenazas con total impunidad.