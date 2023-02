La recompensa del Benidorm Fest a un eurofan vilagarciano

Cada año son más las personas que fingen ignorar el Festival de Eurovisión. Es como aquellos programas de telebasura que nadie veía pero de los que todo el mundo hablaba. Pues con este evento pasa algo similar. Y por ello hay que darle el mérito que se merecen a los eurofans reconocidos. Entre ellos está un vilagarciano. Borja Santamaría no solo hace lo posible por asistir a las fases finales, sino que intenta no perderse las clasificatorias. Por supuesto, estuvo en el Benidorm Fest y la casualidad de la vida hizo que fuese protagonista en la fiesta posterior a las actuaciones organizada por Televisión Española. Uno de los djs no pudo pinchar y surgió una oportunidad que Borja no desaprovechó. Exitazo por cierto. A ver si lo vemos en Liverpool animando a los artistas. EaEa!