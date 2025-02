El gobierno del PP de Cariño no está en contra de que Manuel Fraga –fundador del partido que ostenta la alcaldía en ese Concello– desaparezca del municipio, tanto en el callejero como en el colegio al que da nombre. Su decisión de abstenerse a una propuesta del BNG en el pleno ha encendido las alarmas del PP en la provincia, que no entiende la postura de la alcaldesa y su equipo, que, por cierto, tampoco ha dado explicaciones. En este caso no hay botones ni sistemas telemáticos para confundirse.