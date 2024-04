Las dos realidades de quienes deciden retrasar la jubilación

Dice la ministra de Seguridad Social, no sin cierto tono triunfalista, que se han multiplicado por dos las jubilaciones demoradas. Esto es, que cada vez hay más gente que decide seguir trabajando pasados los sesenta y cinco años. “No podemos prescindir del talento senior”, argumenta. Aunque en realidad, lo que suponemos que quiere decir es “qué bien nos viene no sumar pensionistas”. Es seguro que la ministra no se mueve en los mismos ambientes que la mayoría de los ciudadanos, a lo mejor por eso conoce a profesionales que no quieren dejar su labor porque consideran que aún tienen mucho que aportar. El resto conocemos a los que no pueden dejar de trabajar porque con la pensión no les da para vivir.