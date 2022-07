Las rapas, en el objetivo animalista

Las tradicionales Rapa das Bestas que se celebran en Galicia van camino de aparecer solo en los libros del folklore tradicional y de usos y costumbres gallegas desaparecidas. Los animalistas han puesto el ojo en ellas, principalmente en la de Sabucedo, sería porque asistió Rueda, y no en la de A Capelada, que sale en una serie de televisión. Una tradición milenaria no puede tratarse desde una óptica moderna y más teniendo en cuenta que los animales en Galicia siempre han sido sagrados. Si no, ahí está la devoción que se le rinde al cerdo muerto, a la gallina y al ternero. Y aquí no hay indios norteamericanos.