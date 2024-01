Racing sí, pero Baxi también

QUE 2023 ha sido el año del Racing no admite dudas. Las cifras cantan y nadie cuestiona el nuevo Ferrolán do Ano concedido a la entidad verde. El domingo será una fiesta y la ilusión de poder ‘cargarse’ al Sevilla no se toca. Pero –ya lo dijo Arsenio– no todo va a ser fútbol. El Baxi acaba de firmar otra proeza. La victoria del pasado miércoles en tierras vascas tiene doble premio. Por un lado, sumar a estas alturas ocho victorias es tener mucho camino recorrido. Pero lo realmente grande para un recién ascendido es haberse colado en la fase final de la Copa de la Reina. Y meter a más de 1.500 personas en la cancha. Un respeto.