Los purines, única anomalía del río Ulla en su desembocadura

La continuidad del estudio de la USC sobre el estado de las aguas del río Ulla que desembocan en Carril, promovido por Cobre San Rafael y la agrupación de parquistas, apunta a que llegan limpias a la desembocadura y que la única anomalía que han detectado procede de los purines. Por tanto, concluyen, que la mortandad de marisco y el hecho de que los bivalvos no crezcan lo suficiente no se debe a una posible contaminación del río sino a otros motivos que, anuncian, continuarán investigando. En este sentido, los técnicos subrayan que la pérdida de producción no solo es palpable en la Ría de Arousa, sino que se trata de un problema generalizado en toda Galicia y que todavía se desconocen las causas de esta situación que desespera al sector del mar.