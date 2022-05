Un puesto en la lista madrileña

está la izquierda a la izquierda del PSOE en horas bajas, pensando más en de qué van a vivir dentro de dos años, si no es que antes Sánchez echa el cierre, algo poco probable. Lo más seguro es que la ministra de Trabajo acabe de cuneira en Madrid para lograr su estabilidad laboral en un puesto en el Congreso. Ya se ha presentado por Pontevedra, cuando por A Coruña no se le garantizaba un acomodo en la carrera de San Jerónimo. Por la capital del Reino no tendrá problema en juntar cuatro o cinco partidos para tener un asiento, pero allí las luchas son a navajazos, no como en Galicia, donde es más sosegado. foto: Yolanda, en la Pradera | EFE