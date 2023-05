Puede ser la gran noche del Racing

PERO si no, no pasa nada. Los sueños de una ciudad, Ferrol, ya viajaron ayer a Talavera de la Reina. Hoy va a ser un día largo. Muy largo. El duendecillo verde que todos los ferrolanos –oriundos o de adopción– llevan dentro nos sopla al oído que sí, que esta va a ser la noche de la que llevamos tanto tiempo hablando. Pero también puede suceder que quede todo para la última jornada. Haya calma. En el peor de los casos, el éxito de jugar el playoff está garantizado. Ahora bien: si esta noche dormimos en Segunda, lo haremos a pierna suelta. Y si no, a seguir soñando.