Valogreene Recinor evitará que cada año se depositen en vertedero 40.000 toneladas de residuos, a los que dará una nueva vida. Será en As Somozas, donde se crearán además 25 empleos directos y más del doble de inducidos. Todos ganamos con esta iniciativa, aunque no podemos fiarlo todo a la tecnología, por muy puntera que sea. Debemos consumir de otra forma porque no es normal la cantidad de basura que generamos.