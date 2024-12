No cabe duda de que en una buena mesa de Navidad los mariscos de la ría o las carnes de corral suelen estar presentes, pero llegados los postres, comienzan a hacer furor propuestas de fuera como los exquisitos panettones italianos o los turrones de Alicante. Por fortuna, cada vez son más los obradores y panaderías que ofrecen estos productos made in Galicia y, como no, de las comarca, como los turrones del Eume.