Sin problema por las cuentas

la partida de costes de financiación ha subido, mientras el Gobierno, lejos de reducir la deuda, no deja de aumentarla. De hecho, marca otra escandalosa subida. Ahora, dice el Ejecutivo en funciones que si Sánchez consigue formar gobierno intentará cerrar unos Presupuestos, aunque lo más probable es que tenga que prorrogar los de este año teniendo en cuenta que vuelven a la UE las reglas fiscales y que el déficit debería de cerrarse en el 3% del PIB en 2024. Tendrá que hacer por tanto ajustes en un momento que para cerrar acuerdos está tirando de chequera. No será tarea fácil para el próximo gobierno el manejo de las cuentas, aunque ya sabemos la facilidad con que Sánchez, si lo consigue, gasta el dinero público. Lo seguirá haciendo y perjudicará a las comunidades gobernadas por el PP, ya que en materia fiscal con unos Presupuestos prorrogados lo tiene más difícil. Si, finalmente, la solución es la repetición electoral, no habrá gobierno hasta bien entrado 2024 y por tanto Presupuesto, lo que tampoco es ningún drama.