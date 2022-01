La primera regla de las fiestas clandestinas es guardar el secreto

La noche les confundió, el probable alcohol con el que celebraron el nuevo año tampoco ayudó a que se orientasen y a lo mejor alguien les había gastado una inocentada con unos días de retraso, dándoles una dirección equivocada; el caso es que el error de dos tipos al intentar entrar en la casa de unos vecinos de la localidad barcelonesa de Lliçá d’Amunt permitió desmantelar una orgía en la que participaban entre cincuenta y setenta personas. Cada uno con sus tradiciones. Pero en plena pandemia, lo de las fiestas clandestinas no está bien visto. Da igual que fuesen estadounidenses, que no entendiesen el idioma o que el servicio de las mujeres que les acompañaban ya estuviese pagado, les tocó empezar el año con un buen cabreo. Sobre todo, con esos dos a los que no van a volver a invitar a sus planes. FOTO: Un grupo, camino de una fiesta | efe