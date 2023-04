La presión policial y social cerca a los narcos en Arousa

Si algo quedó claro durante el transcurso de la gala anual de la Fundación Galega contra o Narcotráfico es que la sociedad arousana no está dispuesta a bajar la guardia en esta lucha y que se pondrá siempre al lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que esta actividad ilícita no quede impune. Uno de los premiados por la FGCN fue Antonio Martínez, por su trabajo policial en operaciones tan conocidas como la Tabaiba, entre otras muchas. Durante su discurso de agradecimiento admitió que todavía había narcos libres que tenían grandes casas y coches de lujo, pero viviendas tapadas por muros enormes y los vehículos en los garajes, ya que la presión social y policial a la que están sometidos no les permite hacer alardes como antaño. Además, adelantó, todos acabarán entre rejas.