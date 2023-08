El ‘president’ ha hablado, y claro

“el primero que tiene que moverse es Pedro Sánchez”. Así ha interpelado Pere Aragonés al candidato a la reelección como presidente del Gobierno en un momento en el que el jefe del Ejecutivo catalán asegura que no ha habido “ninguna negociación formal” para la investidura del aspirante socialista. Si a esto le añadimos que Esquerra y Junts parece que irán de la mano en sus reivindicaciones, habrá que prepararse para una nueva cita electoral, salvo que los independentistas dejen el Gobierno español en mano del Partido Popular, algo improbable. Pero que no cunda el pánico, Pedro Sánchez será capaz de buscarle los tres pies al gato y conseguir armar un Ejecutivo a modo ‘puzzle’ con todos los partidos de la izquierda en el Parlamento y, aunque guste o no, es tan legítimo como cualquier otra mayoría. El problema, lo que está en juego, es el futuro de la nación y el precio que ha de pagar el socialismo por dar rienda suelta a aquellos que no creen en el modelo del Estado español. En fin, que habrá más dinero para Cataluña y País Vasco.