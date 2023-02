El posible envío de los carros de combate a Ucrania

la sociedad no habla de otra cosa, el conjunto de la ciudadanía se ha convertido en experta carrista. El Gobierno ha informado de que las fuerzas armadas terrestres disponen de carros de combate Leopardo, como son llamados y no Leopard, para enviar a Ucrania. Estos artefactos están fuera de servicio y se utilizan para maniobras, blancos o para canibalizar, es decir, para aprovechar sus piezas del anticuado modelo 2A4, que no es lo mismo que decir que España enviará de dos a cuatro carros. Lógicamente, lo normal es que se empaqueten los modelos obsoletos y no los modelos A6 plus, que cuestan una pasta, unos sesenta millones cada uno sin extras, que esos hay que ponerlos aparte. Pero conociendo a este gobierno hasta es posible que les regale todo el sistema de defensa español, mientras se dedica a comprarle a EEUU o a Francia más material de mantenimiento.