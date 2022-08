hemos leído que un albañil residente en Castellón ganó en la Bonoloto 6,47 millones allá por el año 2005. Su desgracia fue que se dejó aconsejar por un empleado de banca que le recomendó invertir TODO su dinero en productos financieros tóxicos. Resumiendo, que al final perdió no solo lo ganado en la Bonoloto, sino que, por las deudas que generaron los productos tóxicos tuvo que hipotecar todas sus propiedades anteriores al premio. Ha demandado al banco, claro, y le ha ganado tres veces. El hombre alega que él no entendía de finanzas y que no se le informó del riesgo que corría con esos productos, que bien puede ser, porque los bancos son como son. Ahora bien, hay cosas muy ciertas que sabemos todos por pocos estudios que tengamos. Una de ellas es que la avaricia rompe el saco (seguro que el 17% que le ofrecían tuvo mucho que ver en la decisión). Otra es que no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta, por si acaso...