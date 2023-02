Poner freno a tanto desmadre

se nos encoge el alma cada vez que vemos a nuestros jóvenes metidos en una pelea. Lo malo es que estas disputas y reyertas son ya habituales en todas partes, no hay localidad que se libre. Lo ocurrido en A Coruña es muy preocupante y la ciudadanía está realmente molesta, está molesta con las autoridades que no dan tomado cartas en el asunto con el tema de la inseguridad que reina en nuestras calles, a pesar de que las asociaciones de vecinos y barrios no paran de denunciarlo. ¿Qué hacer? El problema no es nada fácil, aunque tampoco se puede generalizar de que todos los jóvenes son iguales porque es incierto, pero sí que la Policía Nacional conoce al dedillo ciertos grupos de chavales que forman pandillas y montan sus jaleos. Pequeñas ‘bandas’, por decirlo de algún modo, que se van de machitos cuando salen en grupito. Asusta ver las peleas y que son grabadas sin ningún pudor para luego publicarlas en las redes sociales, mete miedo la saña que emplean. A todo esto, ¿y lo padres qué opinan cuando los ven metidos en estos asuntos?