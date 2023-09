Los pocos votos y su alto valor

resulta sorprendente la capacidad socialista para ver en Puigdemont un cambio de actitud cuando es la misma de siempre. Puigdemont no apoya a Sánchez, sino que ve en él y en su deseo de continuar en Moncloa una oportunidad para conseguir ahora lo que no se consiguió con el desafío a la Constitución. No hay amor, solo interés y ya se sabe que el interés puede ser un lazo más fuerte que el del amor. Por ello, porque se dan cita los intereses, habrá acuerdo, habrá amnistía, y con el tiempo lo que vaya surgiendo. Que la gobernabilidad de España dependa de poco más de 300.000 votos que pretenden desmantelar el Estado en Cataluña es asumir una responsabilidad que poco o nada tiene que ver con la valentía. Es más bien una temeridad institucional de la que los socialistas tendrán que rendir cuentas. Apelar a los errores del PP, que sin duda son muchos, no elimina responsabilidad alguna de los demás y la que los socialistas están dispuestos a asumir no tiene comparación alguna con lo visto hasta ahora en España. Ahora lo veremos.