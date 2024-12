El Racing despide 2024 en el extremo opuesto a como lo empezó. Hace un año estaba en puestos de ascenso directo a Primera y ahora, con la derrota en Zaragoza (1-0, con otro penalti fallado que hubiera sido el empate), sigue en las posiciones de descenso a Primera RFEF. No vamos a decir que está ahí por mala suerte, porque no respondería a la realidad, pero es cierto que este año no la ha tenido.