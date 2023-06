Personas de prestigio profesional

la idea inicial siempre fue bien acogida. Después de las muchas crisis del Depor a nivel institucional, la propiedad del club pensó que la mejor forma de dar normalidad era buscar personas de relevancia profesional en distintos ámbitos bajo la presidencia de un conocido empresario en ejercicio, cuyo carácter y hombre de paz estaba fuera de toda duda. Sería, en una palabra, el ‘pegamento’ que la entidad necesitaba para hablar con instituciones y mantener unas buenas relaciones a nivel social. Claro que no todo sale como se planea, las cosas sobre la práctica no son nada sencillas, sobre todo si no se hace equipo. Lo que Abanca fue descubriendo con el paso del tiempo es que había escogido, sin darse cuenta, personas con su ego subidito, gente que mediáticamente fueron tratados en su día muy bien y que ahora les tocó devolver favores y filtrar informaciones que poco favor hacían al conjunto del Consejo. A pesar de las medidas, la fiesta de información interna rozaba ya el escándalo.