Pequeños delitos, grandes problemas

Aún resulta relativamente fácil dar con algún abuelete que cuenta de su infancia que la puerta de su casa jamás se cerraba. En los pueblos, no había delincuencia y si alguien asomaba al quicio, era —como mucho— para pedir una pizca de sal o para ofrecer media docena de huevos. Hace una semana, el dueño de una cafetería en Recimil relataba su tercer robo consecutivo. “Pusieron unos andamios y a la mañana siguiente no quedaba ni uno”. Ayer, a una vecina de Ferrol Vello le sustrajeron la tele mientras se lavaba el pelo. Cuando acudió a comisaría a denunciar, había cola de vecinos. Vivir así no es vivir.