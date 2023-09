Las pensiones más sostenibles

la mayoría de los asalariados van a dejar de trabajar en cuanto puedan, llega la deseada jubilación para muchos y temida para otros. Hay que tener en cuenta que la jubilación no es un regalo, sino una compensación justa por el esfuerzo realizado y los años cotizados. No obstante, la perspectiva de dejar la vida laboral no es igual para todo el mundo, de hecho. El sistema de pensiones español debiera combinar el actual método de reparto, en el que el Estado siguiera pagando una pensión, al menos básica, con un sistema de capitalización, en el que incentivase el ahorro de los cotizantes. Lo ideal sería que, en el futuro, con el ahorro generado, los cotizantes pudieran tener una pensión digna. El mercado del trabajo en España va a tener unas características distintas de las que tiene actualmente y esos rasgos están relacionados con la composición general del país. Habrá menos jóvenes en el mercado laboral y con una edad más avanzada, más mujeres porque todavía mantienen una situación de inferioridad respecto de los varones y habrá, igualmente, más inmigrantes. Galicia sigue con las pensiones más bajas, pero desde Madrid dan por supuesto que cada gallego tiene su huerto y su monte de eucaliptos.