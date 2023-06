Pasta de papel para As Pontes

El golpe del cierre de la térmica de Endesa fue tan duro para As Pontes que no le quedaba otra que empezar a sumar buenas noticias. Y así está siendo. Hay proyectos, previsiones y ayudas. La Xunta acaba de darle un buen empujón -definitivo- al declarar como iniciativa empresarial prioritaria el proyecto de Ence para poner en marcha una fábrica de transformación de pasta de papel. Pues de eso se trata. De llevar pasta a As Pontes, aunque sea de papel. Este estatus se traduce en la aceleración de la tramitación del proyecto. Son 125 millones de euros y 120 puestos de trabajo directos.