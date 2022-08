Lo que pasa por votar a la “vaicheboa”

qué idiotas somos. Como solemos estar cabreados con el Gobierno de turno -siempre hacen algo contrario a nuestros intereses-, se nos da por decir que todos son iguales y votamos al primer descerebrado que nos pongan delante, tanto da que sea Trump, Putin o la cabra Margarita; así, por las buenas, por “fastidiarlos”. ¿Fastidiar a quién?, ¿a los partidos políticos? ¡Nooo, nos fastidiamos nosotros, que después tenemos que apechugar con las excentricidades del tarado de turno! A Trump no le ha llegado con los disparates que hizo durante su “reinado”, que encima se le dio por llevarse todos los papeles que le vino en gana, tanto que fueran fundamentales para los intereses nacionales como que no. Por menos han colgado gente en los EEUU. Y ahora dice que el FBI le “allanó” la casa. “Allanar” es entrar en una propiedad sin permiso y no creo que sea el caso. Sres. Ciudadanos del Mundo, cuando voten, voten “con sentidiño”. Nos va la vida en ello, que los hay que están deseando apretar el botón rojo...