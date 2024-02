Lo que pasa cuando la protesta deja de ser pacífica

En toda protesta, por legítima y necesaria que sea, hay un punto de no retorno cuando se pasa de los actos simbólicos a los violentos. Ese momento en el que la foto ya no es la de las pancartas –o los tractores– sino la del policía herido. Y el titular ya no habla de reclamaciones y se centra en las agresiones. Justo ahí es cuando se pierde el foco. Y los que hasta entonces veíamos como víctimas de un sistema injusto empiezan a parecernos personajes exaltados de los que preferimos no saber nada. Es el efecto de la violencia, que quita razones y, paradójicamente, puede hacer que se pierdan luchas que parecían ganadas.