Un partido en la deriva continental

La sociedad civil es, por naturaleza, pastueña y carga con lo que le echen, hasta que llega el estallido final. Esta vez, aunque se hayan superado situaciones muy conflictivas, aunque una parte considerable de la ciudadanía dormite, ajena a las líneas rojas que pisan continuamente sus representantes, estamos crecientemente cerca de ese estallido final. Piense Sánchez en el PS francés, o el PSI italiano, o en el PASOK griego, por citar apenas los tres ejemplos más descollantes. España no puede permitirse el lujo de que su formación más histórica quede en algo peor que la irrelevancia: con su historia sumida en el rencor. Ni Sánchez, que ahora preside la bastante irrelevante Internacional Socialista, puede alentar un espíritu de confrontación. Y conste que lo de Redondo es una anécdota casi menor, un síntoma más, en el conjunto de errores que se están cometiendo. Que dos ex secretarios generales, un ex vicesecretario general, varios exministros, se hayan pronunciado en contra de la deriva del sanchismo, debería hacer reflexionar a quien pueda y deba hacerlo.