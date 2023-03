Otro descalabro en el empleo autónomo

las medidas no están funcionando y España cerró febrero con 20.600 autónomos menos dedicados al comercio que hace un año. El número total de afiliados medios al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en este sector se sitúa en las 746.000 personas, el nivel más bajo desde que hay registros (enero de 2009) en la base de datos pública de la Seguridad Social. La variación anual registrada en febrero en el principal sector para los autónomos supone la mayor caída desde el peor momento de la pandemia. En términos interanuales no se registraba una caída de mayor tamaño desde junio de 2020. Esto se debe a que España lleva desde julio de 2022 registrando más bajas que altas en este segmento. La caída entre los afiliados del sector vinculados al comercio ha sido tan acusada que no se ha podido compensar plenamente por el aumento en otros sectores, como la construcción; la educación; o las actividades profesionales científicas y técnicas, en los que los afiliados han crecido en 1.219, 986 y 839 personas. El problema parece no tener solución.