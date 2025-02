Lo que nos gusta una crítica. Que el asunto no nos importe es irrelevante, la cuestión es dejar claro que estamos en contra. ¿De qué? De lo que sea. En este caso, la propuesta para Eurovisión. Festival que no tenemos intención de ver, por otra parte. De la canción solo conocemos los veinte segundos que hemos visto en el informativo, pero ya sabemos que no vamos a ganar. Ojalá esa certeza en todo.