Las otras amnistías que quedan pendientes

El PSOE está muy exquisito y asegura que ahora es el tiempo de Feijóo y que solo cuando él fracase se iniciarán las negociaciones. Supongo que no habrá un solo español que se crea tanta cortesía, que dé por bueno que ya en estos momentos no hay negociaciones, por vía directa o indirecta, con un altanero Puigdemont que sabe que de él depende la gobernabilidad de España. Habla en nombre de Cataluña cuando el PSC suma más votos que todos los independentistas y que incluso el PP obtuvo más votos en Cataluña que Junts. Equivocan Cataluña con el independentismo y, asumido esto, el gobierno en funciones, con el trabajo a la vista de Sumar, ya se está afanando en satisfacer los deseos del prófugo de obtener la amnistía y luego lo que vaya surgiendo. Sánchez tiene que ser Presidente sí o sí. Ahora, buena parte del debate se centra en si la amnistía es constitucional o no, pero ese no es el debate. El debate es previo. ¿Es propio de una democracia dar por no ocurrido un golpe? ¿ Qué ha pasado con la amnistía para Chaves y Griñán?