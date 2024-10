Los restos del huracán Kirk amenazan con llegar a esta zona. Ante estas previsiones de fuertes rachas de viento y oleaje, los Concellos de la comarca no han dudado en suspender actividades y advertir a los ciudadanos de tomar medidas para evitar accidentes. Puede que hoy haya que oír en los corrillos que no ha sido para tanto y que “se alerta y luego no pasa” pero lo cierto es que aun con advertencias se suman incidencias.