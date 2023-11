La oposición de Meis fuerza la repetición de un Pleno al que no irá

La política tiene anécdotas para parar un tren. Resulta que el Pleno en el que se subieron las tasas de la basura y del IBI en Meis fue impugnado por el BNG bajo el argumento de que la comisión informativa no se celebró con la suficiente antelación, que es de 48 horas antes de la sesión. Y, efectivamente, así fue, se hizo antes del Pleno como se viene haciendo desde casi siempre en este municipio, por lo que lo que en un principio fue una negativa de la secretaria a su repetición, derivó en un sí en el momento en el que el Bloque presentó el recurso de forma oficial. Y ahora sí se harán las cosas en tiempo y forma y la subida de los impuestos volverá a debatirse el próximo viernes a las 9.15 horas, un horario que no le vale a la oposición, que ya anunció de antemano que no acudirá. Cousas veredes.