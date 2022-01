El Open de Australia se salta sus normas

Precioso lo de la organización del Open de Australia. Mucho hacerse los duros de cara a la galería, apremiando a Djokovic a que confirmase su participación en el torneo, y en cuanto el serbio dice una palabra no solo le reciben con los brazos abiertos sino que se saltan sus propias normas y le conceden una exención médica para entrar en el país. Y debe de ser una exención platino, no una normalita como la que solicitaban una tenista rusa vacunada con Sputnik, que no está avalada por los australianos, y otro indio de 17 años que aún no puede vacunarse. Claro que ninguno es el número 1 del mundo. FOTO: Djokovic, el amo i aec