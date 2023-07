Las olas de calor son más de fresquito

Los gallegos están llamados a las urnas hoy. En toda la historia de nuestra democracia, solo ha habido otras dos ocasiones en las que los comicios generales se han celebrado en verano, en 1986 y 2016. Muchos gallegos que se encuentren de vacaciones optarán por votar por correo. Otros volverán a sus domicilios para hacerlo presencialmente. Y otros muchos aprovecharán para disfrutar del domingo fuera de casa. Nada nuevo. Pero los gallegos que se quedan por estos pagos están a salvo de la ola de calor y en todo caso, aunque la sensación térmica es estimable, no faltará una rebequita en algunos momentos. Es que en Galicia todo es diferente y vivimos de espaldas a la península, por eso la mayoría de las cosas que son noticia en la meseta, aquí no existen. Por ello, este mes, aunque no haya golpes de calor, si que hay sopapos de frescura, bien llevados con la ropa adecuada para la ocasión.