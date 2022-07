El Ministerio de Igualdad ha encargado a un estudio catalán un cartel para fomentar un verano sin estereotipos ni violencia estética. Es decir, que no haya que ser un/una top model para ir a la playa sin complejos. Que cada uno tiene derecho a lucir sus michelines, sus melenas axilares, sus perniles rollizos y velludos... ¡lo que le dé la gana, qué repámpanos! Hasta aquí todo bien. El caso es que quien hizo el artístico cartel no se molestó en pagar las fotos de las modelos gorditas y la coach motivacional que utilizó en él, y que, para más inri, son todas famosas -o sea, para que no se entere nadie-. Se limitó a mangarlas de internet. ¡Ole su jeta! Para colmo, a la coach, que le falta una pierna y tiene una prótesis, le pintaron una pierna peluda tapándole la prótesis. ¡Ole su ingenio! ¡Ojipláticos perdidos que nos dejan! A ver... Corta y pega más corta y pega, igual a... 4.490 euros. Más una demanda por utilizar imágenes personales sin permiso. La próxima vez, que nos lo encarguen a nosotros, que se lo hacemos a mitad de precio.