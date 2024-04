Las ofertas multimillonarias no son solo para los grandes jugadores

Empezamos a estar acostumbrados a que la superestrella de turno obtenga un contrato multimillonario. Y lo solemos justificar: se lo pagan porque lo genera. Que si ingresos publicitarios, que si atrae más público... El caso es que esto lo vemos con las figuras del deporte, pero extraña un poco más cuando no es el deportista el que recibe la oferta. En la Fórmula 1 van a terremoto por mes. Primero el fichaje de Hamilton por Mercedes, después que si Max se va de Red Bull... Ahora, le toca el turno, precisamente, a una de las grandes bazas de la escudería austriaca. Pero no es un piloto, sino el diseñador del monoplaza al que ansía todo el circo de las cuatro ruedas. La cifra que se maneja no es desdeñable: 100 millones de euros.