Ocho buses llenos camino a Talavera

Semana grande para el Racing de Ferrol. Ante la posibilidad de que una combinación no tan complicada le dé a los de Parralo el billete del ascenso este sábado, ya se está organizando la expedición verde a las tierras toledanas. Salvo novedad, serán 500 los aficionados que acompañen a los ferrolanos en esta aventura. El club talabricense envía 298 localidades a 15 euros y otras 202 a 20, aunque el propio Racing pone los cinco euros de diferencia para que no haya “jaleo”. El Concello se ha rascado el bolsillo pone ocho buses gratis. No han durado ni un suspiro. En unos minutos, completo.