Hay un dicho muy coruñés para decidir si algo es urgente: “Si no se ha caído la Torre, no es tan importante”. Pues a más de uno le dio un vuelco al corazón este sábado cuando oteó el horizonte y allí donde se solía alzar imperiosa nuestra querida Torre de Hércules no había nada. Alguno que otro buscaba como si se pudiese haber equivocado de lugar al mirar. Pero solo era la niebla, que nos la había ‘robado’ momentáneamente.