Que nos dejen vivir las fiestas

Parece que muchos no tienen claro que las fiestas están para poder disfrutarlas, vivirlas y sentir las tradiciones de nuestros ciudades y pueblos que, además de eso, tienen cientos de años. Da mucha pena que ocurran incidentes muy desagradables en las mismas por aquellas personas, jóvenes o mayores, que beben lo que no está en los escritos y convierten en una pesadilla un momento lúdico pensado para la gran mayoría. Así que unos pocos son los que fastidian a todos y sobre esta cuestión sería bueno poder recapacitar desde las instituciones y también la propia sociedad. Muchos no entienden, o no quieren hacerlo, que la libertad de cada uno termina donde empieza la del que tenemos al lado. Es decir, hay valores que se están perdiendo a pasos agigantados y solo dejan un camino, imponer la disciplina bien entendida. En fútbol se creó la comisión antiviolencia para frenar muchos desmanes y prohibir a unos pocos acceder a los estadios, además de aplicarles una fuerte sanción económica (de 3.000 euros en adelante). A lo mejor había que empezar tomar medidas con los ‘revientafiestas’ y cortar por lo sano.