Noches alegres...

Pobres muchachos. Con lo bien que les estaba resultando la juerga nocturna a los dos amigos y se les tuvo que fastidiar por la mañana, animalitos de dios. Ellos que solo pretendían comprar unas chinitas abonándolas religiosamente y los malvados vendedores se quedaron con las chinitas y con la pasta de nuestros buenos muchachos. A estos delincuentes contra la salud pública ya no les queda ni una pizca de honestidad. No me extraña que los frustrados compradores se pillasen un rebote del quince y les apedreasen las ventanas del narcopiso. Bueno, solo se las apedreó uno mientras el otro esperaba en el coche de su amigo con el motor en marcha, para huir a toda prisa. Tan en marcha estaba el motor que echó a andar sin el dueño del coche y no se detuvo hasta que la Policía Local lo paró en la calle de la Torre. Y es que ya no se puede fiar uno ni de los traficantes ni, muchísimo menos, de los amigos.