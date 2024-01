Noche disciplinada para el ocio

El pasado fin de semana se estrenó el control policial para intentar conciliar el ocio nocturno del sector de la hostelería y el descanso de los vecinos de las calles de “movida”. El resultado, por el momento, ha sido satisfactorio para ambas partes. Horarios de cierre que se cumplen, no se vende alcohol a menores y no se sale con la bebidas a la calle. No ha habido grandes inconvenientes ante estas medidas, aunque también es cierto que estamos en pleno mes de enero –exámenes universitarios–, con bajas temperaturas, tras unas largas y animadas fiestas navideñas... por lo que habrá que esperar.