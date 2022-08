No tuvo ambulancia porque no era grave y acabó muerta

A veces las historias se cuentan por sí mismas. Él pidió por teléfono al 061 una ambulancia para su pareja. Al otro lado le hicieron las preguntas de rigor y le comunicaron que no tendrían ambulancia, que fueran en coche particular al centro de salud. El hombre dejó a su mujer en el ambulatorio, se fue a aparcar el coche y, cuando regresó al edificio, ella ya estaba muerta. Él asegura que por teléfono se le indicó que no había ambulancias disponibles. Sanidade que el médico que valoró la situación por teléfono determinó la “ausencia de criterios de gravedad”. Ocurrió en Baltar, Sanxenxo. Ahora vendrán los porqués. Sobre todo porque el hombre ha presentado denuncia. Ojalá haya respuestas a tanta pregunta.