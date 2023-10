No pasar: pero todo el mundo pasa

hay que decir que en A Coruña, al igual que en todas las ciudades gallegas, los dispositivos de seguridad tienen una capacidad enorme para dar respuesta a cualquier emergencia. En Galicia podemos presumir de ello y así se visualiza y se contrasta cada vez que hay una incidencia por tierra o mar. Claro que es mejor que no se produzcan los accidentes, pero eso no significa que los servicios de emergencias se tumben a la bartola o se estén rascando la barriga. Todo lo contrario. Cuentan con formación constante, entrenamientos o simulacros. Ocurre lo mismo en las policías locales, autonómicas o nacionales. Los ciudadanos también debemos ‘entrenarnos’. ¿Cómo? Pues muy sencillo, siguiendo las normas y respetando los avisos de emergencias del 112 y de los servicios de protección civil locales. Si un parque está con cinta (o vallado) con un aviso de: “No pasar”, debería ser suficiente para no cruzar por él ya que nos arriesgamos a que nos caiga una rama por los fuertes vientos. Que eso, que nos cuidemos ante el aviso de alerta roja por temporal de hoy. Es importante.